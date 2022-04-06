В Общественной палате Ингушетии состоялось обсуждение ситуации на рынке потребительских цен

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В Общественной палате Ингушетии состоялось обсуждение сложившейся ситуации на рынке потребительских цен в Республике Ингушетия и мер поддержки предпринимателей и товаропроизводителей.

Мероприятие прошло с участием представителей республиканского управления Федеральной антимонопольной службы и управления Роспотребназора по региону. Отмечалось, что среди причин повышения цен на товары повседневного спроса на первый план выступают отсутствие должного механизма государственного регулирования цен, отсутствие товаров собственного производства и реализация товаров, закупаемых за пределами Ингушетии.

Администрациями муниципальных образований городов и районов заключены с местными предпринимателями соглашения, по которым последние обязались не повышать цены на товары на более 10 процентов от закупочной цены.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Общественной палате республики, участники встречи определили, что должным механизмом сдерживания и регулирования цен, послужило бы создание во всех муниципальных образованиях районов и городов так называемых оптово-распределительных центров, а также налаживание в регионе реализации части своей продукции крупными товаропроизводителями.

По итогам обсуждения вопроса высказались об обращении в соответствующие органы государственной власти с предложением о рассмотрении возможности реализации указанных мероприятий.

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