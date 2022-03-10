В ОФСИН России по Ингушетии подвели итоги деятельности за 2021 год

Глава ведомства, полковник внутренней службы Сергей Ролдугин отметил, что в отчетном периоде обстановка в учреждениях ОФСИН оставалась управляемой, не было допущено чрезвычайных происшествий, побегов, массовых беспорядков и захватов заложников.

С докладом, содержащим анализ состояния основных направлений деятельности уголовно-исполнительной системы, выступил заместитель начальника ОФСИН Александр Коппа.

Подводя итоги деятельности ОФСИН России по Ингушетии за 2021 год, Сергей Ролдугин отметил положительные результаты, обозначил имеющиеся проблемы и определил приоритетные задачи на предстоящий период.

Завершилось совещание, по информации пресс-службы ведомства, награждением наиболее отличившихся сотрудников.