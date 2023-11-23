В октябре текущего года инфляция в Ингушетии составила 7,4%

В октябре инфляция в регионе была выше значения по России (6,7%), но ниже, чем по СКФО (7,8%), сообщили «Ингушетии» в отделении Банка России по республике.

Там отметили, что возросли затраты животноводов на импортные кормовые добавки, ветеринарные препараты и инкубационный материал. Свои издержки производители закладывали в цены, в результате куриные яйца, мясо индейки и баранина дорожали быстрее. Кроме того, вырос экспорт баранины в страны Каспийского бассейна, что привело к снижению предложения на внутреннем рынке. А подорожавшее сырье, в свою очередь, привело к дальнейшему увеличению цен на копченое мясо.

Из-за растущих логистических издержек поставщиков в октябре продолжал дорожать сахар.

В непродовольственном сегменте ускорение прироста цен на одежду и обувь объясняется повышением спроса и переносом в отпускные цены произошедшего ранее ослабления рубля.

В октябре также продолжили дорожать стройматериалы. На них сохраняется высокий спрос на фоне растущих объемов ввода жилья в республике.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция в стране в 2023 году сложится в диапазоне 7–7,5%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.