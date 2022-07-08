В отдаленном ингушском селе заменили ветхий участок водопровода по просьбе местных жителей
В сельском поселении Верхние Ачалуки Малгобекского района Ингушетии заменили ветхий участок водопровода, из-за которого на ряде улиц часто бывали перебои водоснабжения, сообщает пресс-служба районной администрации.
«Администрацией сельского поселения были приняты меры для замены изношенной водопроводной линии. Сегодня общими усилиями администрации села и специалистов районного Водоканала на улице им. А. С. Пушкина завершились работы по замене изношенной части водолинии протяженностью более 70 метров», — говорится в сообщении.
Отмечается, что подключение нового участка будет произведено в ближайшее время.
«Замена данного участка водопроводной сети позволит сократить потери воды из-за протечек и порывов, а также улучшить водоснабжение сельчан», — добавили в пресс-службе.