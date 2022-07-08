Водоснабжение

В отдаленном ингушском селе заменили ветхий участок водопровода по просьбе местных жителей

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В сельском поселении Верхние Ачалуки Малгобекского района Ингушетии заменили ветхий участок водопровода, из-за которого на ряде улиц часто бывали перебои водоснабжения, сообщает пресс-служба районной администрации.

 

 

«Администрацией сельского поселения были приняты меры для замены изношенной водопроводной линии. Сегодня общими усилиями администрации села и специалистов районного Водоканала на улице им. А. С. Пушкина завершились работы по замене изношенной части водолинии протяженностью более 70 метров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подключение нового участка будет произведено в ближайшее время.

«Замена данного участка водопроводной сети позволит сократить потери воды из-за протечек и порывов, а также улучшить водоснабжение сельчан», — добавили в пресс-службе.

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