В отдаленном ингушском селе заменили ветхий участок водопровода по просьбе местных жителей

«Администрацией сельского поселения были приняты меры для замены изношенной водопроводной линии. Сегодня общими усилиями администрации села и специалистов районного Водоканала на улице им. А. С. Пушкина завершились работы по замене изношенной части водолинии протяженностью более 70 метров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подключение нового участка будет произведено в ближайшее время.

«Замена данного участка водопроводной сети позволит сократить потери воды из-за протечек и порывов, а также улучшить водоснабжение сельчан», — добавили в пресс-службе.