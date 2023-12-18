Реконструкция

В отдаленном селе Алхасты Ингушетии завершилось обновление мусульманского кладбища

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В сельском поселении Алхасты Сунженского района благотворительным фондом «Сафмар» предпринимателя Микаила Гуцериева завершено обновление мусульманского кладбища.

Работы начались в августе этого года, строителям понадобилось чуть больше 4-х месяцев, чтобы провести капитальный ремонт территории, включая ее санитарную очистку, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе фонда.

Собеседник издания отметил, что специалисты привели в надлежащий вид молельную комнату и помещение для хозяйственных нужд, закупили инвентарь. Внутри кладбища заасфальтировали площадку протяженностью 120 метров, а также стоянку на 20 машин, установили новую ограду и ворота. Жители села о таком обновлении объекта даже и не мечтали. Говорят, что радовались бы даже самому малому из того, что здесь сделано — замене старого забора из обычной металлической сетки, которая уже давно разрушалась от ржавчины.

Напомним, что благоустройство очередного кладбища стало возможным благодаря договоренности Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова с основателем благотворительного фонда «Сафмар» Микаилом Гуцериевым.

В рамках реализации масштабного проекта до конца текущего года планируется реконструкция 40 кладбищ — 33 мусульманских и 7 христианских.

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