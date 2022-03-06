Трудоустройство

В отделения «Почты России» в Ингушетии могут трудоустроиться беженцы

0

«Почта России» запускает программу по приему на работу людей со статусом беженцев. Они смогут устроиться на вакансии операторов связи и почтальонов в отделения 36 регионов России, в том числе — Ингушетии, сообщается на сайте компании.

Отмечается, что для трудоустройства понадобится только удостоверение беженца. Оформление возможно по срочному или бессрочному трудовому договору, в том числе на частичную занятость.

Чтобы узнать об открытых вакансиях, необходимо пройти по ссылке: https://www. pochta. ru/vacancy-list, выбрать свой регион, найти в списке позиции «оператор» или «почтальон», открыть их, нажать «откликнуться» и ввести свои контактные данные. После этого с кандидатом свяжется специалист по подбору персонала.

Узнать о возможностях трудоустройства также можно через единый контактный центр «Почты России» 8-800-200-28-84 или центры занятости региона своего пребывания.

Программа действует в пяти регионах СКФО — Ингушетии, КБР, Дагестане, Чечне и Северной Осетии, а также в Москве, Санкт-Петербурге и ряде регионов России.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Выбрана «народная эмблема» празднования 30-летия Ингушетии
В Ингушетии создан оперативный штаб по обеспечению устойчивого развития региона
69 новых случаев Covid-19 выявлено в Ингушетии за сутки
Верховный суд Ингушетии за 2021 год рассмотрел почти 66 тыс. дел
Прокуратура Ингушетии проводит проверку после хлопка газа с пострадавшей женщиной
В Ингушетии из-за хлопка газа пострадала женщина
В правительстве Ингушетии в выходные дни будет работать оперативный штаб
Прокуратура Ингушетии потребовала закрыть 20 сайтов по продаже водительских прав
Жителя Ингушетии уличили в продаже «аптечных» наркотиков
Против 67-летнего жителя Ингушетии возбуждено уголовное дело за попытку дачи взятки
Covid-19 за сутки выявлен у 67 жителей Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 