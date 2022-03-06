В отделения «Почты России» в Ингушетии могут трудоустроиться беженцы
«Почта России» запускает программу по приему на работу людей со статусом беженцев. Они смогут устроиться на вакансии операторов связи и почтальонов в отделения 36 регионов России, в том числе — Ингушетии, сообщается на сайте компании.
Отмечается, что для трудоустройства понадобится только удостоверение беженца. Оформление возможно по срочному или бессрочному трудовому договору, в том числе на частичную занятость.
Чтобы узнать об открытых вакансиях, необходимо пройти по ссылке: https://www. pochta. ru/vacancy-list, выбрать свой регион, найти в списке позиции «оператор» или «почтальон», открыть их, нажать «откликнуться» и ввести свои контактные данные. После этого с кандидатом свяжется специалист по подбору персонала.
Узнать о возможностях трудоустройства также можно через единый контактный центр «Почты России» 8-800-200-28-84 или центры занятости региона своего пребывания.
Программа действует в пяти регионах СКФО — Ингушетии, КБР, Дагестане, Чечне и Северной Осетии, а также в Москве, Санкт-Петербурге и ряде регионов России.