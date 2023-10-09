Строительство

В отделенном селе Южное Ингушетии активно ведется строительство фельдшерско-акушерского пункта

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В сельском поселении Южное Малгобекского района весной текущего года начато строительство ФАП. Одноэтажный объект площадью 202 квадратных метра стоимостью 12 млн рублей возводится в рамках нацпроекта «Здравоохранение», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе муниципалитета.

Отмечается, что в здании установлены окна, проведена канализация и водопровод, построена котельная и очистные сооружения. Завершаются работы по отоплению и укладке пола.

«Строительные работы завершены на 60% с небольшим отставанием от графика. На данный момент подрядчик приступил к монтажу сигнализации, вентиляции, также будет проводиться наружная и внутренняя отделка. Объект будет сдан в декабре 2023 года», — поделился собеседник издания.

Отмечается, что в медицинском пункте будут созданы комфортные условия для получения необходимой медицинской помощи населению и для работы персонала.

Напомним, что строительство здания начато весной текущего года по заказу Минстроя Ингушетии, работы выполняет ООО «ЕвроСтройМонолит».

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