В отделенном селе Южное Ингушетии активно ведется строительство фельдшерско-акушерского пункта

Отмечается, что в здании установлены окна, проведена канализация и водопровод, построена котельная и очистные сооружения. Завершаются работы по отоплению и укладке пола.

«Строительные работы завершены на 60% с небольшим отставанием от графика. На данный момент подрядчик приступил к монтажу сигнализации, вентиляции, также будет проводиться наружная и внутренняя отделка. Объект будет сдан в декабре 2023 года», — поделился собеседник издания.

Отмечается, что в медицинском пункте будут созданы комфортные условия для получения необходимой медицинской помощи населению и для работы персонала.

Напомним, что строительство здания начато весной текущего года по заказу Минстроя Ингушетии, работы выполняет ООО «ЕвроСтройМонолит».