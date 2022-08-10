Убийство

В отношении 53-летнего жителя Ингушетии возбуждено уголовное дело по статье «убийство»

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В отношении 53-летнего жителя Ингушетии возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК России — «убийство», сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, 9 августа текущего года примерно в 14 часов подозреваемый, находясь на окраине сельского поселения Сагопши Малгобекского района республики, в ходе внезапно возникшей ссоры произвел в своего 43-летнего односельчанина не менее одного выстрела из имевшегося при себе огнестрельного оружия, причинив ему ранение, от которого потерпевший скончался на месте.

В рамках расследования уголовного дела произведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты пистолет и гильза калибра 7,62 мм., предположительно стрелянная из пистолета системы «ТТ», автомобиль марки «ВАЗ-2110», принадлежавший потерпевшему.

В результате грамотно проведенных следственных действий и оперативных мероприятий «по горячим следам», по подозрению в совершении данного преступления, задержан 53-летний местный житель.

В ближайшее время следствие намерено выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Установлено, что преступление совершено на почве ранее сложившихся неприязненных отношений, говорится в релизе.

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