В парламенте Ингушетии чествовали чемпиона мира по боевому сабо Рустами Талдиева

Как сообщили газете «Ингушетия» в Народном собрании региона, 12 ноября Рустам Талдиев занял первое место на мировом первенстве по самбо в столице Армении в категории «боевое самбо». Это третий чемпионат мира, на котором ингушский спортсмен становится триумфатором.

В ходе встречи Рустам Талдиев рассказал о том, что его жизнь и тренировочный процесс связаны с городом на Неве. Его наставниками являются заслуженный тренер России Александр Коршунов и мастер спорта международного класса Адам Талдиев.

Спикер парламента поздравил чемпиона с блестящей победой, выразил благодарность за нелегкий труд, а также вручил гостям почетные грамоты Народного собрания за высокие спортивные достижения и популяризацию самбо, большой вклад в развитие самбо, патриотическое воспитание молодежи и подготовку спортсменов международного класса.

«В Российской Федерации это один из самых практикуемых видов спорта, являющийся крупнейшим образовательно-спортивным проектом в России «Самбо в школу», он функционирует в 77 субъектах страны. Главой государства Владимиром Путиным было подписано распоряжение о государственной поддержке проекта «Самбо в школу». Мне бы хотелось, чтобы ребята потянулись к данному виду спорта», — отметил спикер парламента.