Встреча

В парламенте Ингушетии чествовали чемпиона мира по боевому сабо Рустами Талдиева

0

Спикер парламента Ингушетии Магомет Тумгоев провел рабочую встречу с трехкратным чемпионом мира, четырёхкратным чемпионом России, заслуженным мастером спорта России по самбо Рустамом Талдиевым и президентом Федерации самбо республики Ибрагимом Чахкиевым.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Народном собрании региона, 12 ноября Рустам Талдиев занял первое место на мировом первенстве по самбо в столице Армении в категории «боевое самбо». Это третий чемпионат мира, на котором ингушский спортсмен становится триумфатором.

В ходе встречи Рустам Талдиев рассказал о том, что его жизнь и тренировочный процесс связаны с городом на Неве. Его наставниками являются заслуженный тренер России Александр Коршунов и мастер спорта международного класса Адам Талдиев.

Спикер парламента поздравил чемпиона с блестящей победой, выразил благодарность за нелегкий труд, а также вручил гостям почетные грамоты Народного собрания за высокие спортивные достижения и популяризацию самбо, большой вклад в развитие самбо, патриотическое воспитание молодежи и подготовку спортсменов международного класса.

«В Российской Федерации это один из самых практикуемых видов спорта, являющийся крупнейшим образовательно-спортивным проектом в России «Самбо в школу», он функционирует в 77 субъектах страны. Главой государства Владимиром Путиным было подписано распоряжение о государственной поддержке проекта «Самбо в школу». Мне бы хотелось, чтобы ребята потянулись к данному виду спорта», — отметил спикер парламента.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушский спортсмен Али Шакриев завоевал золото на всероссийских соревнованиях в Грозном
В столице Ингушетии медики провели акцию «Поезд здоровья»
В горной Ингушетии обнаружены древние строения
Героем новой рубрики Минобразования Ингушетии стал учитель Курейш Гагиев
Премьер-министр Ингушетии удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Единороссы Ингушетии принимают участие в партийной акции «Коробка храбрости»
Жительница Ингушетии потеряла 117 тыс. рублей при покупке смартфона
Краеведческий музей республики приглашает на выставку «Ингушетия — Токмак»
Глава Ингушетии призвал молодых людей принять участие в туристическом конкурсе
Тираж книги Джабраила Чахкиева «Древности горной Ингушетии» будет увеличен
В Ингушетии перевыполнили план по расселению из аварийного жилья

Главное

Яндекс.Метрика

 