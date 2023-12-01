В парламенте Ингушетии обсудили проблемы участников СВО из республики

Как сообщили газете «Ингушетия» в Народном собрании региона, стороны обсудили сложности, с которыми сталкиваются военнослужащие в зоне СВО, вопросы оказания им поддержки, а также организацию очередной партии гуманитарной помощи.

«Разрешение проблем, с которыми сталкиваются наши ребята, очень важно. В первую очередь это оказание медицинской помощи, решение социальных вопросов и моральная поддержка. Отрадно, что есть понимание и четкие пути решения этих вопросов», — отметил народный избранник Бадрудин Олигов.

В конце встречи парламентарий вручил благодарственные письма от спикера Народного собрания за активную помощь подразделениям, принимающим участие в СВО в зоне боевых действий.