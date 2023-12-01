Встреча

В парламенте Ингушетии обсудили проблемы участников СВО из республики

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Зампред комитета по здравоохранению и социальной политике парламента Ингушетии Бадрудин Олигов провел встречу с полномочным представителем республики в ЛНР и ДНР Тагиром Фаргиевым.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Народном собрании региона, стороны обсудили сложности, с которыми сталкиваются военнослужащие в зоне СВО, вопросы оказания им поддержки, а также организацию очередной партии гуманитарной помощи.

«Разрешение проблем, с которыми сталкиваются наши ребята, очень важно. В первую очередь это оказание медицинской помощи, решение социальных вопросов и моральная поддержка. Отрадно, что есть понимание и четкие пути решения этих вопросов», — отметил народный избранник Бадрудин Олигов.

В конце встречи парламентарий вручил благодарственные письма от спикера Народного собрания за активную помощь подразделениям, принимающим участие в СВО в зоне боевых действий.

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