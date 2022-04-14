В парламенте Ингушетии заслушали отчет правительства региона о реализации нацпроектов

По словам вице-премьера, совокупный объем финансирования в 2021 году составил 12 254,52 млн рублей, из которых средства федерального бюджета — 12 033,42 млн. Было принято бюджетных обязательств в сумме 12 226,49 млн рублей, что составляет 99,77% от общего объема доведенных лимитов.

В соответствии с утвержденными паспортами региональных проектов и заключенными для их реализации соглашениями в отчетном году было предусмотрено достижение 128 целевых показателей, достигнуто — 116.

В частности, суммарный коэффициент достигнутых результатов в рамках нацпроекта «Здравоохранение» составило 32 показателя. В части оказания первичной медико-санитарной помощи, уменьшения детской смертности за счет увеличения детских медучреждений, летальности от инфаркта миокарда, онкозаболеваний благодаря созданной современной инфраструктуре.

В ходе реализации национального проекта «Образование» выросла доля обучающихся в специализированных образовательных учреждениях подобно «Кванториум» и «IТкуб». Достигнут показатель в количестве детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, растет число детей и молодежи, вовлеченных в волонтерскую деятельность.

В рамках нацпроекта «Демография» в регионе реализуются комплексные программы в сфере охраны здоровья, социальной защиты, пропаганды здорового образа жизни граждан старшего поколения и укрепления социальных коммуникаций.

При реализации программы «Жилье и городская среда» благоустроены общественные территории, достигнуты показатели объема жилищного строительства, продолжается сокращение непригодного для проживания жилищного фонда и расселенных из такого жилья граждан.

Программа «Безопасность дорожного движения» позволила привести в нормативное состояние автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения, сократить количество погибших в ДТП.

Благодаря реализации регионального проекта «Чистая страна» ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, улучшено состояние водных экосистем.

По итогам выступления спикер парламента Магомет Тумгоев поинтересовался относительно остатка неосвоенных средств. По словам докладчика, бюджетное законодательство позволяет переводить их на следующий год в случае контрактации.

Председатель НС отметил, что основным критерием качества исполнения мероприятий национальных проектов является достижение целевых показателей при условии соблюдения сроков реализации всех этапов.

«Полагаю, что должны быть устранены выявленные погрешности в ходе реализации национальных проектов. Следует усилить работу в рамках депутатского контроля за исполнением данных мероприятий при полном взаимодействии всех органов государственной власти», — цитирует Тумгоева пресс-служба регионального законодательного собрания.