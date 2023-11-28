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В поддержку акции «Сохраним лес» телебашня в Ингушетии озарится подсветкой

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Сегодня телебашня в Назрани окрасится в зеленый цвет в поддержку акции «Сохраним лес». Как сообщил газете «Ингушетия» инженер-программист филиала РТРС РТПЦ республики Аслан Абадиев тематическая подсветка будет работать с 18 часов до полуночи.

Напомним, что в этом году акция «Сохраним лес» в рамках нацпроекта «Экология» проходит уже в пятый раз. За четыре года мероприятие поддержало 6 млн человек, которые высадили более 220 млн деревьев.

Отметим, что около 30 телебашен Российской телевизионной радиовещательной сети в различных городах включат 28 ноября подсветку в поддержку главной лесовосстановительной акции страны. В частности, Останкинская телебашня «позеленеет» в 00:01 мск и останется такой на протяжении суток.

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