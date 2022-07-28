В поликлинику Карабулака Ингушетии поступило новое медицинское оборудование

Это позволит специалистам более качественно обследовать пациентов. Так, проверка и диагностика зрения в этом медицинском учреждении стала более доступной. Новое оборудование позволяет ставить точные диагнозы и проводить обследование заболевания на ранних стадиях без дополнительных усилий.

Так, определить внутриглазное давление стало легче. Кроме того, пациенты могут проходить аппаратное лечение на новом оборудовании.