Совещание

В правительстве Ингушетии обсудили меры по предотвращению завоза и распространения холеры

0

На заседании санитарно-противоэпидемической комиссии в правительстве Ингушетии обсудили меры профилактики для предотвращения завоза и распространения холеры.

Члены комиссии затронули вопрос недавно распространившейся новости о возможном риске завоза и распространения холеры на территории России, в том числе и в республике. По словам Майи Цолоевой, заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по республике, в настоящее время случаев холеры в стране нет. Ранее эпидемические проявления по холере в РФ характеризовались единичными заносами инфекции российскими гражданами, возвратившимися из Индии в Башкирию и Москву, без последующего распространения возбудителя инфекции.

Как сообщила пресс-служба Главы и правительства Ингушетии, региональный Центр гигиены и эпидемиологии еженедельно исследует открытые водоемы республики на предмет загрязнения холерными вибрионами.

«Нами исследовано 32 пробы воды на наличие холерных вибрионов из 32 стационарных точек отбора, и положительных проб не выявлено», — сообщила Майя Цолоева.

Вице-премьер Марьям Амриева поставила задачу оценить имеющееся оснащение лабораторным оборудованием и препаратами, обеспечив бактериологические лаборатории необходимыми средствами. В числе прочего она поручила усилить контроль над лабораторным исследованием на холеру сточных вод (до очистки), в том числе в пунктах временного размещения лиц по прибытии их на территорию Ингушетии.

Напомним, Роспотребнадзор рекомендовал к началу лета обеспечить готовность «госпитальной базы, лабораторной базы и других медицинских организаций» к проведению противоэпидемических мероприятий на случай поступления заболевших холерой.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Вице-премьер Александр Новак провел встречу с Главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым
Ингушетия получила господдержку в 1,8 млрд рублей для стабилизации бюджета
За счет реализации инвестпроектов Ингушетия вышла на допандемийный уровень безработицы
В Национальной библиотеке Ингушетии прошел III этап регионального конкурса «Этнос»
В Ингушетии продолжается реконструкция назрановского лицея
Ингушского футболиста Зелимхана Бакаева включили в символическую сборную Кубка России
В Ингушетии объявлены флешмобы в рамках празднования 30-летия возрождения республики
В Ингушетии состоялась премьера спектакля по роману Достоевского «Преступление и наказание»
Вице-премьер Новак посетил промышленные предприятия Ингушетии в ходе рабочего визита
Двух дебоширов в Ингушетии ждет суд за нападение на полицейского
Вице-премьер Александр Новак прибыл в Ингушетию

Главное

Яндекс.Метрика

 