В правительстве Ингушетии обсудили меры по предотвращению завоза и распространения холеры

Члены комиссии затронули вопрос недавно распространившейся новости о возможном риске завоза и распространения холеры на территории России, в том числе и в республике. По словам Майи Цолоевой, заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по республике, в настоящее время случаев холеры в стране нет. Ранее эпидемические проявления по холере в РФ характеризовались единичными заносами инфекции российскими гражданами, возвратившимися из Индии в Башкирию и Москву, без последующего распространения возбудителя инфекции.

Как сообщила пресс-служба Главы и правительства Ингушетии, региональный Центр гигиены и эпидемиологии еженедельно исследует открытые водоемы республики на предмет загрязнения холерными вибрионами.

«Нами исследовано 32 пробы воды на наличие холерных вибрионов из 32 стационарных точек отбора, и положительных проб не выявлено», — сообщила Майя Цолоева.

Вице-премьер Марьям Амриева поставила задачу оценить имеющееся оснащение лабораторным оборудованием и препаратами, обеспечив бактериологические лаборатории необходимыми средствами. В числе прочего она поручила усилить контроль над лабораторным исследованием на холеру сточных вод (до очистки), в том числе в пунктах временного размещения лиц по прибытии их на территорию Ингушетии.

Напомним, Роспотребнадзор рекомендовал к началу лета обеспечить готовность «госпитальной базы, лабораторной базы и других медицинских организаций» к проведению противоэпидемических мероприятий на случай поступления заболевших холерой.