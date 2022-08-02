В правительстве Ингушетии обсудили меры по улучшению водоснабжения в ряде населенных пунктов

Об этом сообщил глава министерства энергетики и ЖКХ Умар Султыгов на совещании у исполняющего обязанности премьер-министра Магомеда Евлоева в Магасе.

По данным докладчика, проводится реанимация (расконсервация) двух артезианских водяных скважин в городе Сунже, на территории бывшего консервного завода на улице Льва Толстого.

Султыгов сообщил, что в течение недели планируется начать работы по установке двух резервуаров на площадке населенного пункта Южное и высшей точке сельского поселения Вознесенское Малгобекского района. Для поднятия воды к резервуарам будет проведен водопровод протяженностью 4,09 км и установлены два насоса.

«Для улучшения ситуации с водоснабжением Малгобекского района дополнительно начато бурение артезианской скважины на границе с Моздоком за счет средств инвестора, проводится очистка воды. В этот комплекс мероприятий входят работы и по прокладке водопроводной сети от вышеуказанной скважины до уже существующих сетей в таких населенных пунктах, как Зязиков-Юрт, Вознесенское, Вежарий-Юрт и Южное», — добавил руководитель ведомства.