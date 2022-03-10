В правительстве Ингушетии обсудили вопросы модернизации почтовых отделений

Во встрече приняли участие премьер-министр республики Владимир Сластенин, руководитель дирекции по проблемным активам «Почты России» Константин Колпаков, региональный управляющий УФПС по Ингушетии Камбулат Сукиев и первый заместитель председателя правительства Магомед Евлоев.

Сластенин отметил, что в республике уделяется большое внимание модернизации почтовых отделений. Также он заявил о готовности погасить текущую дебиторскую задолженность.

«Инфраструктура нашей почтовой связи постоянно обновляется. Сейчас у нас 55 отделений по республике, а в феврале мы открыли три объекта в городах Сунже и Карабулаке и сельском поселении Долаково. Все они оборудованы по последним стандартам и соответствуют новой президентской программе по ремонту сельских отделений», — подчеркнул он.

Сукиев сообщил, что республиканское управление федеральной почтовой связи по итогам прошлого года заняло первое место по России. Успехи достигнуты и в логистике для электронной коммерции, выросла курьерская доставка, расширен спектр предоставляемых услуг, запущены новые сервисы, такие как «Отправка Почта. ру», проект «Электронно-заказные письма», «Электронные уведомления о вручении», сервис «Подписка онлайн», подключение к простой электронной подписи.

«Помимо этого, наши почтальоны вошли в ТОП-100 лучших сотрудников «Почты России», при этом со всего Северного Кавказа в рейтинг попали три человека, все они и есть представители нашего региона», — отметил Сукиев, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.