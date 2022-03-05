Оперативный штаб

В правительстве Ингушетии в выходные дни будет работать оперативный штаб

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С 6 по 9 марта в правительстве Ингушетии будет работать оперативный штаб по приему жалоб о сбоях в системе ЖКХ.

«Штаб создан в целях экстренного реагирования на обращения граждан по нарушениям в сфере обеспечения бесперебойного электро-, газо- и водоснабжения. В круглосуточном режиме будет организовано дежурство», — сообщили в пресс-службе Главы и правительства республики.

Контактные номера телефонов оперативного штаба: 8 (8734) 55-14-23 и 8 (928) 747-75-44.

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