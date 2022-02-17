В правительстве России одобрили госпрограмму Ингушетии по возвращению на родину соотечественников

Комментируя принятое решение, Глава региона Махмуд-Али Калиматов подчеркнул, что в большинстве своем участниками программы станут граждане Казахстана и Киргизии — ингуши, оставшиеся там жить после депортации народа в 1944 году.

«Для нас важна эта программа, поскольку она помогает вернуться на родину нашим землякам, обустроиться. Мы, со своей стороны, намерены помогать нашим соотечественникам, которые обладают дефицитными профессиями, в их трудоустройстве», — отметил Калиматов.

Как пояснили в министерстве по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики, программой предусматривается, что люди, проживавшие в СССР и оставшиеся в республиках за пределами страны, имеют льготное право на получение гражданства России.

В случае, если гражданин будет принят как участник программы, МВД России оплачивает проезд всех членов семьи и дает подъемные средства на обустройство. Министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации, в свою очередь, оплачивает шестимесячную аренду заявителю, являющемуся участником программы, если он более полугода снимает жилье Ингушетии.

Отметим, что финансируется программа из федерального бюджета, но объем средств, который будет выделен региону на реализацию программы, пока не озвучивается.