В правительство России озвучили меры поддержки МСП, которые будут запущены в эти дни
Первый заместитель главы правительства России Андрей Белоусов провел селекторное совещание с главами регионов и руководителями деловых объединений. На совещании обсуждался комплекс мер поддержки малого и среднего бизнеса в текущей ситуации.
Белоусов озвучил те меры поддержки бизнеса, которые будут запущены в ближайшие дни и должны быть реализованы регионами максимально быстро. Они направлены на смягчение регулирования и упрощение отдельных процедур.
«Это снижение ответственности за нарушения валютного законодательства, смягчение административных процедур, введение моратория на возбуждение дел о банкротстве, а также увеличение лимита по системе быстрых платежей Банка России», — цитирует вице-премьера пресс-служба кабинета министров России.
На поддержку бизнеса в текущих условиях также будут переориентированы действующие меры поддержки. В первую очередь это гарантийная поддержка и донастройка механизма зонтичных поручительств корпорации МСП, а также корректировка программы кредитования в рамках отраслевого нацпроекта.
Отдельным блоком на совещании обсуждался вопрос поддержки экспортеров из числа МСП. Гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина сообщила, что в правительство страны уже внесены предложения по смягчению условий получения мер господдержки и доступа к электронной торговле. По ее словам, РЭЦ аккумулирует предложения экспортёров по новым мерам поддержки и расширению действующих. Для этого Российский экспортный центр запустил горячую линию, она станет центром сбора информации от компаний.
«У России есть экспортные рынки, которые не только не закрылись, но и хотят расширять сотрудничество», — подчеркнула Никишина.
Предложенный комплекс мер для бизнеса на селекторном совещании поддержали представители деловых объединений.
По итогам совещания Андрей Белоусов акцентировал внимание на необходимости активизации региональных мер поддержки и дал поручение главам субъектов создать специальные штабы по вопросам поддержки бизнеса и задействовать весь арсенал мер, который сейчас есть в регионах.