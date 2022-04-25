В праздничные дни в Ингушетии будет работать оперативный штаб

В случае перебоев с предоставлением коммунальных услуг в период выходных и нерабочих дней, жители республики могут обратится по следующим номерам телефонов — 8 (8734) 55-14-23 и 8 (928) 747-75-44, а также позвонить в диспетчерские службы ресурсоснабжающих организаций или на «112».

Министерством энергетики и ЖКХ региона готовится график круглосуточного дежурства ответственных должностных лиц и специалистов.

Для предупреждения аварийных ситуаций подготовлены бригады, спецтехника и аварийный запас материалов и оборудования, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.