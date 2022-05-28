В преддверии Дня республики Глава Ингушетии проведет встречу с журналистами

Калиматов ответит на вопросы журналистов местных и федеральных СМИ.

«На пресс-конференции подведем основные итоги социально-экономического развития региона», — написал он в своем Telegram-канале.

Желающим принять участие в пресс-конференции необходимо пройти аккредитацию. Контактные данные: 8 (8734) 55-11-64, 551164@mail. ru, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Также отмечается, что 2 июня запись мероприятия можно будет посмотреть на НТРК «Ингушетия».