Пресс-конференция

В преддверии Дня республики Глава Ингушетии проведет встречу с журналистами

0
Махмуд-Али Калиматов

В преддверии 30-летия республики Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов проведет встречу с журналистами. Пресс-конференция состоится 1 июня в 15 часов в администрации руководителя субъекта.

Калиматов ответит на вопросы журналистов местных и федеральных СМИ.

«На пресс-конференции подведем основные итоги социально-экономического развития региона», — написал он в своем Telegram-канале.

Желающим принять участие в пресс-конференции необходимо пройти аккредитацию. Контактные данные: 8 (8734) 55-11-64, 551164@mail. ru, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Также отмечается, что 2 июня запись мероприятия можно будет посмотреть на НТРК «Ингушетия».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии отметили Международный день соседей
Делегация из Малгобека представит Ингушетию на юнармейском форуме в Москве
Для улучшения ЖКУ в регионе необходимо наладить обратную связь с потребителями — Калиматов
Директор ДК села Нестеровское Ингушетии Юсуп Евлоев отмечен благодарностью министра культуры РФ
В Малгобеке модернизируют музей боевой и трудовой славы
Берега рек Асса и Назранка в Ингушетии очистят от мусора в рамках акции «Вода России»
В Ингушетии прошел республиканский этап VIII Всероссийского хорового фестиваля
Министр культуры Ингушетии поздравила библиотекарей республики с профессиональным праздником
В Назрани Ингушетии пройдёт детское праздничное мероприятие ко Дню республики
В Ингушетии широко отпразднуют юбилей республики
В Ингушетии проходит выставка Шуайнат Максудовой «Краски жизни родного Чоха»

Главное

Яндекс.Метрика

 