В преддверии Дня республики Глава Ингушетии проведет встречу с журналистами
В преддверии 30-летия республики Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов проведет встречу с журналистами. Пресс-конференция состоится 1 июня в 15 часов в администрации руководителя субъекта.
Калиматов ответит на вопросы журналистов местных и федеральных СМИ.
«На пресс-конференции подведем основные итоги социально-экономического развития региона», — написал он в своем Telegram-канале.
Желающим принять участие в пресс-конференции необходимо пройти аккредитацию. Контактные данные: 8 (8734) 55-11-64, 551164@mail. ru, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.
Также отмечается, что 2 июня запись мероприятия можно будет посмотреть на НТРК «Ингушетия».