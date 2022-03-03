В пригороде Магаса выявили 5 незаконно выданных земельных участков
Антимонопольная служба Ингушетии выявила нарушения при продаже 5 земельных участков близ Магаса, сообщает пресс-служба УФАС России по региону.
«По результатам проверки выяснилось, что торги по продаже 5 земельных участков в окрестностях столицы осуществлялись с нарушением положений Земельного кодекса РФ, что является следствием ограничения конкуренции», — говорится в сообщении.
Отмечается, что администрации Магаса необходимо до 10 марта отменить данные аукционы.