Прокуратура

В прокуратуре Ингушетии прошло заседание координационного совещания правоохранителей региона

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В надзорном ведомстве Ингушетии под руководством исполняющего обязанности прокурора республики Темура Воробьева состоялось координационное совещание руководителей правоохранительных органов региона.

Речь шла о состоянии и эффективности работы правоохранительных органов по выявлению, раскрытию и расследованию фактов взяточничества и коммерческого подкупа, а также профилактики правонарушений и преступлений, в том числе среди лиц, ранее совершавших противоправные действия, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Особое внимание было уделено повышению эффективности межведомственного взаимодействия по раскрытию и расследованию преступлений по фактам взяточничества и коммерческого подкупа.

Кроме того, отмечено, что деятельность органов государственной власти и местного самоуправления, правоохранительных органов по предупреждению преступлений и профилактике правонарушений является приоритетным направлением в борьбе с преступностью.

Республиканскими органами государственной власти исполняется комплекс целевых программ по вопросам профилактики преступлений и иных правонарушений. Аналогичные программы приняты и реализуются на муниципальном уровне.

Правоохранители республики ориентированы на активизацию принимаемых мер, полноту и своевременность проведения необходимых оперативных мероприятий, усиление ведомственного контроля.

По результатам совещания запланировано проведение конкретных мероприятий, направленных на повышение эффективности проводимой работы на данных направлениях деятельности.

В мероприятии приняли участие руководство МВД, СУ СКР, Пограничного управления ФСБ, управления национальной гвардии, УФССП, отдела ФСИН по Ингушетии.

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