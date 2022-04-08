В пяти населенных пунктах Ингушетии отключат газ из-за ремонтных работ
В городе Назрани и сельских поселениях Экажево, Али-Юрт, Барсуки Назрановского района Ингушетии 11 апреля отключат газ из-за ремонтно-восстановительных работ на сетях газораспределения, сообщает пресс-служба МЧС региона.
«По данным АО «Газпром газораспределение Назрань», в связи с выполнением ремонтно-восстановительных работ на сетях газораспределения 11 апреля будет прекращена подача газа в Назрани и сельских поселениях Экажево, Али-Юрт, Барсуки Назрановского района», — говорится в сообщении.
В частности, с 10:00 до 16:00 мск газ отключат в Назрани по ул. Картоева и в Экажево по ул. Джабагиева и ул. Соколова. С 10:00 до 14:00 мск газа не будет в Али-Юрте по ул. Орджоникидзе. В сельском поселении Барсуки по ул. Зязикова газ отключат с 14:00 до 17:00 мск.
В МЧС призвали быть бдительными и следить за газовым оборудованием.
Телефон доверия Главного управления МЧС России по Ингушетии: 8(8734) 55-99-99.