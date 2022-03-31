В рамках Года культурного наследия народов России в ингушском селе Троицкое показали обряд шуточного сватовства

Подготовил и провел это красочное мероприятие творческий коллектив Сунженского районного Дворца культуры во главе с Айшат Матиевой.

Шуточный обряд сватовства давал возможность любому желающему публично показать искусство красноречия и остроту ума. В своих речах и суждениях выступающие могли использовать народные предания, нартские сказания, нравоучительные истории, песни, притчи, анекдоты, загадки, сказки.

Всем этим сполна насладились зрители — жители с. п. Троицкого, а гостями мероприятия стали заместитель министра культуры Ингушетии Ильяс Евлоев, директор РДНТ Алаудин Эсмурзиев, художественный руководитель РДНТ Эсет Абдурзакова, заместитель председателя Сунженского районного совета депутатов Хаваж Албаков, руководитель социального отдела администрации Сунженского района Ибрагим Гулиев, старейшины, представители общественности и домов культуры региона.

Активное участие в красочном действе, происходившем на сцене сельского ДК, приняли учащиеся Троицкой школы № 3 вместе со своим учителем родного языка Исой Ханиевым, студенты Сунженского пожарно-спасательного колледжа, общественный деятель Хасан Галаев и другие.

В завершение мероприятия Алаудин Эсмурзиев вручил Айшат Матиевой благодарственное письмо от председателя регионального правительства Владимира Сластенина.