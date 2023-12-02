В рамках нацпроекта «Культура» в Ингушетии освоено более 80 млн рублей

Заседание прошло под председательством замминистра культуры России Надежды Преподобной в режиме видео-конференц-связи. Представители региональных ведомств в сфере культуры рассмотрели вопросы реализации национального проекта «Культура», федеральных проектов «Пушкинская карта» и «Придумано в России», вопросы цифровой трансформации отрасли, духовно-нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения.

Льянова отчиталась, что в настоящее время на портале «Культура. РФ» зарегистрировано 16 культурно-досуговых учреждений Ингушетии, в региональную афишу «Пушкинской карты» включено более 30 мероприятий, количество которых ежемесячно увеличивается.

По ее словам, на сегодняшний день по «Пушкинской карте» приобретено около 21 тыс. билетов, из них свыше 15 тысяч — на спектакли и концерты. Наибольшей популярностью у пользователей карты пользуется Русский государственный музыкально-драматический театр Ингушетии и Государственная филармония имени Ахмета Хамхоева. В регионе по «Пушкинской карте» работает один кинозал в Магасе. Планируется, что в следующем году участником программы станет кинотеатр «Дружба» в Назрани.

Всего в республике в текущем году на мероприятия в рамках нацпроекта «Культура» было выделено более 80 млн рублей, которые полностью освоены. Завершен капитальный ремонт ДК в селе Инарки, капитально отремонтирован музей ИЗО, введены в строй дома культуры в селах Даттых и Гейрбек-Юрт, государственную поддержку получили ДК в горном Джейрахе как лучшее сельское учреждение культуры и три лучших работника сельских ДК. Также повышение квалификации в лучших вузах России прошел 121 культурный работник, в различных мероприятиях принимали участие 123 волонтера культуры.