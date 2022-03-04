В рамках проекта «Культура для школьников» в ДК Вежарий-Юрт Ингушетии прошел мастер-класс по изготовлению истинга
В Доме культуры сельского поселения Вежарий-Юрт состоялся мастер-класс известной ингушской мастерицы Райшат Ахильговой, которая создает истинги — настоящие шедевры ингушского национального войлочного искусства, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.
Мероприятие прошло в рамках Всероссийского культурно-образовательного проекта «Культура для школьников».
Истинги — войлочные ковры, являющиеся уникальным явлением ингушской традиционной культуры, вобрали в себя древнюю историю народа. Поэтому, показывая воспитанницам кружка, действующего в ДК Вежарий-Юрта, технологию изготовления истинга, Райшат Ахильгова рассказывала им и о том глубоком смысле, который содержит в себе тот или иной орнамент.
Занятие столь увлекательным и интересным делом пришлось девочкам по нраву, и многие из них твердо решили совершенствоваться в нем.
Напомним, Республиканский дом народного творчества Ингушетии намерен представить истинг в «Золотой антологии народной культуры», в которую войдут 100 шедевров нематериального наследия народов России. Эта антология выйдет в свет в нынешнем году, который объявлен в нашей стране Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов РФ.