В рамках проекта «Культура для школьников» в ДК Вежарий-Юрт Ингушетии прошел мастер-класс по изготовлению истинга

Мероприятие прошло в рамках Всероссийского культурно-образовательного проекта «Культура для школьников».

Истинги — войлочные ковры, являющиеся уникальным явлением ингушской традиционной культуры, вобрали в себя древнюю историю народа. Поэтому, показывая воспитанницам кружка, действующего в ДК Вежарий-Юрта, технологию изготовления истинга, Райшат Ахильгова рассказывала им и о том глубоком смысле, который содержит в себе тот или иной орнамент.

Занятие столь увлекательным и интересным делом пришлось девочкам по нраву, и многие из них твердо решили совершенствоваться в нем.

Напомним, Республиканский дом народного творчества Ингушетии намерен представить истинг в «Золотой антологии народной культуры», в которую войдут 100 шедевров нематериального наследия народов России. Эта антология выйдет в свет в нынешнем году, который объявлен в нашей стране Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов РФ.