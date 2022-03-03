В рамках проекта «Культура для школьников» в сельском поселении Сагопши прошла программа «Наше культурное наследие»

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В рамках Всероссийского культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» учащимся школы № 30 сельского поселения Сагопши рассказали об истории их села, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

В музейном зале сельского Дома культуры руководитель сельского музея Курейш Евлоев и художественный руководитель ДК Лейла Коригова провели для школьников экскурсионную программу «Наше культурное наследие». Знакомство с культурным наследием ингушского народа, с коллекцией предметов, давно ушедших из нашего быта, увлекло ребят.

«Дети узнали много нового о культуре ингушей, об орудиях труда, предметах быта и их предназначении. О применении некоторых предметов и орудий они услышали впервые. С большим интересом отнеслись ребята и к рассказу об истории родного села, в котором я постаралась охватить все главные вехи с момента основания Сагопши в 1863 году и до сегодняшних дней», — рассказала газете «Ингушетия» Лейла Коригова.

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