В районы новостроек города Назрани Ингушетии увеличат подачу воды

«На средства, выделенные администрацией Назрани, были закуплены и установлены два скважинных насоса, тем самым мы сможем обеспечить водой дополнительно порядка 9 600 человек, живущих в районе новостроек Назрани, а также жителей Гамурзиевского и Альтиевского административных округов», — сообщил и. о. министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Умар Султыгов на пленарном заседании правительства под руководством премьер-министра Владимира Сластенина.

По его словам, выполненный объем работ по улучшению водоснабжения за указанный период увеличил дебет воды на 3, 9 тыс. кубов в сутки, что позволило в общей сложности обеспечить водой 19,9 тыс. человек.

«Основная проблема нехватка воды — это интенсивный разбор воды населением из-за жаркой погоды. «Ингушрегионводоканал» согласно плану-графику продолжает осуществлять локальные ограничения подачи воды для обеспечения соразмерного ее отпуска во все населенные пункты региона. В случае необходимости в оперативном порядке осуществляется подвоз воды в соответствии с заявками от муниципальных администраций», — добавил Султыгов.

Ранее сообщалось, что на водозаборе «Кантышево» установлен скважинный насос с целью увеличения добычи воды для Малгобекского района на 960 кубов в сутки. Также на Альтиевском водозаборе заменен действующий скважинный насос на более мощный для увеличения добычи воды на первом водоподъеме, что позволило увеличить дебет воды до 1,1 тыс. кубов в сутки для Назрани и Назрановского района.