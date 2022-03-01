В Республиканском доме народного творчества Ингушетии обсудили эскиз медали имени Клавдии Евлоевой

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Работники Республиканского дома народного творчества Ингушетии приняли участие в обсуждении эскиза будущей памятной медали имени заслуженной артистки России, народной артистки Ингушетии Клавдии (Раисы) Евлоевой, сообщили в пресс-службе учреждения.

Обсуждение состоялось в рамках совещания под руководством директора РДНТ Алаудина Эсмурзиева. Как рассказал руководитель, медалью имени прославленной ингушской гармонистки будут награждаться научные деятели и деятели культуры республики.

Одной из главных тем совещания была подготовка к вечеру памяти Раисы Евлоевой, имя которой присвоено ингушскому Дому народного творчества. Эсмурзиев напомнил коллегам, что предстоящее мероприятие должно пройти на высоком уровне, а потому готовиться к нему следует основательно и ответственно.

К этому событию готовится выход репертуарной книги К. А. Евлоевой, в которую на данном этапе включено 50 ее музыкальных произведений. Кроме того, Республиканский Дом народного творчества намерен организовать выставку, посвященную жизни и творчеству выдающейся ингушской артистки. Планируется также изготовить мемориальную доску с барельефом, которая украсит собой Дом народного творчества.

Алаудин Эсмурзиев рассказал коллегам, на какой стадии находится реализация этих проектов и попросил их поделиться своими предложениями и суждениями по этому поводу.
«Время внести какие-то дополнения еще есть», — отметил он.

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