В Республиканском доме народного творчества Ингушетии обсудили эскиз медали имени Клавдии Евлоевой
Работники Республиканского дома народного творчества Ингушетии приняли участие в обсуждении эскиза будущей памятной медали имени заслуженной артистки России, народной артистки Ингушетии Клавдии (Раисы) Евлоевой, сообщили в пресс-службе учреждения.
Обсуждение состоялось в рамках совещания под руководством директора РДНТ Алаудина Эсмурзиева. Как рассказал руководитель, медалью имени прославленной ингушской гармонистки будут награждаться научные деятели и деятели культуры республики.
Одной из главных тем совещания была подготовка к вечеру памяти Раисы Евлоевой, имя которой присвоено ингушскому Дому народного творчества. Эсмурзиев напомнил коллегам, что предстоящее мероприятие должно пройти на высоком уровне, а потому готовиться к нему следует основательно и ответственно.
К этому событию готовится выход репертуарной книги К. А. Евлоевой, в которую на данном этапе включено 50 ее музыкальных произведений. Кроме того, Республиканский Дом народного творчества намерен организовать выставку, посвященную жизни и творчеству выдающейся ингушской артистки. Планируется также изготовить мемориальную доску с барельефом, которая украсит собой Дом народного творчества.
Алаудин Эсмурзиев рассказал коллегам, на какой стадии находится реализация этих проектов и попросил их поделиться своими предложениями и суждениями по этому поводу.
«Время внести какие-то дополнения еще есть», — отметил он.