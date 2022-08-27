В результате обрушения частного дома в Ингушетии пострадали 4 человека

«В 13:49 мск. 27 августа в городе Карабулак в частом домовладении произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате чего произошло обрушение несущих конструкций строения. По прибытии на место происшествия спасателями было установлено, что пострадали 4 человека, которые доставлены в Сунженскую центральную районную больницу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в числе пострадавших 15-летний подросток.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.