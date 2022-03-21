В России будет действовать «горячая линия» для сообщений о фактах нарушений в магазинах

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Жители Ингушетии в случае отсутствия ценников на товарах в магазинах региона могут обратиться в единый консультационный центр Роспотребнадзора по телефону 8(800) 555-49-43 (звонок бесплатный).

Как разъяснили в Роспотребнадзоре, по закону продавец обязан вывесить ценники на все свои товары. Это дает покупателям возможность сделать выбор.

«Если с вас просят сумму больше, чем указано на ценнике, обратитесь в администрацию магазина. Если вы расплатились, а только потом поняли, что с вас взяли больше, магазин обязан вернуть вам разницу в цене между чеком и ценником», — отметили в ведомстве.

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