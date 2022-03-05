В России не отключат интернет и мобильную связь из-за санкций

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Введённые ряд западных санкций никак не затронут интернет и мобильную связь в субъектах, сообщает министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

«В стране создана надежная инфраструктура связи, которая принадлежит российским операторам мобильной и стационарной связи. Мониторинг работоспособности инфраструктуры ведется круглосуточно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент в России могут быть недоступны отдельные иностранные сервисы, но на работу сети внутри страны это не повлияет.

США ввели несколько волн санкций против России из-за спецоперации на Украине, которую она проводит с 24 февраля. Великобритания, США и ЕС, а также другие страны ввели санкции против российских элит и членов их семей, финансового и банковского секторов, оборонной и других сфер промышленности. В результате свою деятельность в стране прекратили крупнейшие мировые компании.

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