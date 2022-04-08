В России планируют реализовать новый проект «Гоголевская карта» для приобретений книг в интернете

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В Российской Федерации разрабатывается проект «Гоголевская карта», направленный на повышение количества читающей молодежи. Сейчас он находится на рассмотрении в правительстве РФ.

Предполагается, что с её помощью молодые люди смогут покупать книги на деньги, выделенные из государственного бюджета.

«Сейчас в электронном виде можно найти практически любую книгу. Однако теперь бесплатно прочитать в интернете её нельзя. Интернет-магазины активно продают электронные книги и аудиокниги. Многие студенты и школьники, любящие читать книги, нуждаются в приобретении научной и художественной литературы для личностного развития и учёбы, но не могут себе этого позволить», — рассказали газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального министерства культуры.

По словам собеседника, «Гоголевская карта» даст возможность молодому поколению покупать книги на таких интернет-платформах, как «Литрес». Карта будет выпущена российской системой «Мир», которая будет начислять на баланс средства с некоторой периодичностью. По плану Минкультуры России, такое решение будет дополнительным стимулом для увеличения культурного вкуса и грамотности среди молодёжи.

Напомним, 1 сентября 2021 года был запущен проект «Пушкинская карта», направленный на развитие культуры среди молодежи. Она позволяет жителям России от 14 до 22 лет бесплатно посещать спектакли, выставки и другие культурные мероприятия. С 2022 года на карту начисляется 5 тысяч рублей, которые молодёжь может тратить на любое интересующее культурное развлечение.

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