В России повысят пенсии, соцвыплаты и МРОТ из-за роста цен в стране

«Однако рост цен сохраняется. И здесь важно поддержать людей. По поручению Президента будут проиндексированы социальные выплаты, в том числе и семьям с детьми, а также пенсии. Увеличим минимальный размер оплаты труда и величину прожиточного минимума», — заявил Мишустин. (Цитата по РИА «Новости».)

Он напомнил, что с мая семьи с низкими доходами начнут получать пособия на детей 8-17 лет. Пособия будут назначаться с апреля, а до конца года их смогут получить родители более 5 млн детей. Размер выплаты составит от 5000 до 12 000 руб. в месяц в зависимости от региона и ситуации в семье. На новые пособия будет выделено 450 млрд руб., передает ТАСС.

16 марта Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения. Все социальные выплаты, пенсии, зарплаты работников бюджетной сферы, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум будут повышены в ближайшее время, говорил он на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов.

Ранее в России были приняты законы о дополнительной индексации пенсий на 8,6%, так как уровень инфляции по итогам 2021 г. превысил уровень изначальной индексации выплат.