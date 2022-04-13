Правительство

В России продлят срок действия водительских удостоверений, подлежащих замене

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Срок действия водительских удостоверений, истекающий в 2022-2023 годах, будет продлен на три года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Еще одно постановление направлено на снижение административной нагрузки для бизнеса и граждан, оно пролонгирует на три года действие российских национальных водительских удостоверений, тех, которые предстояло обменять в течение ближайших двух лет», — сказал он на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики России.

Отмечается, что изменение коснется прав, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, их продлят автоматически.

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