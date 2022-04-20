В России состоялся испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат»

Отмечается, что пуск проведен на испытательном космодроме Плесецк в Архангельской области, учебные боевые блоки прибыли на полигон «Кура» на полуострове Камчатка, задачи испытания выполнены в полном объеме.

Путин поздравил военных с успешным пуском межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». «Это большое, знаменательное событие в развитии перспективных систем вооружения Российской армии. Новый комплекс обладает высочайшими тактико-техническими характеристиками и способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны. Аналогов ему в мире нет и еще долго не будет», — отметил он.

«Это действительно уникальное оружие будет укреплять боевой потенциал наших Вооруженных Сил, надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в пылу оголтелой, агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране», — добавил Путин.

Президент особо подчеркнул, что при создании «Сармата» использованы только «отечественные узлы, компоненты, детали. И конечно же, это будет упрощать серийный выпуск комплекса предприятиями ОПК, ускорит его передачу на вооружение Ракетных войск стратегического назначения».

Напомним, о разработке РС-28 «Сармат» Путин впервые объявил 1 марта 2018 года во время обращения к Федеральному собранию. До сих пор проводились только бросковые испытания, в ходе которых оценивалась работоспособность отдельных систем при выходе ракеты из шахты. «Сармат» оснащается разделяющимися головными частями индивидуального наведения и может поражать цели через Южный полюс, затрудняя работу ПРО.

В Минобороны России сообщили, что задачи пуска «Сармата» выполнены в полном объеме. Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах полета межконтинентальной баллистической ракеты.