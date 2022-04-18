В России создали всероссийское движение в поддержку отечественных брендов

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В России создано всероссийское движение в поддержку отечественных брендов «Сделано в России», реализуемое в стратегическом партнерстве с Фондом «Росконгресс», Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ), АНО «Российская система качества» (Роскачество) и Яндексом.

«Российские деньги в российские бренды — новые возможности в области коммуникаций для поддержки отечественных предпринимателей! Мы создали инициативную группу предпринимателей, в которой не только оказывают поддержку брендам России, но и формируют образ современного российского предпринимателя», — сказал руководитель и автор концепции системы поддержки и продвижения бизнеса «Сделано в России» Михаил Садченков.

Основными целями создания организации станут развитие всероссийского движения в поддержку отечественных брендов, информационная кампания по их продвижению, формирование образа современного российского предпринимателя, информационная поддержка проектов и инициатив в сфере импортозамещения, поддержка инициативных групп предпринимателей, развивающих бизнес в России.

«Резкие изменения в экономике, с одной стороны, заставили многих напрячься, но и открыли огромные возможности, о которых нужно сегодня говорить. При этом сложно в текущем информационном потоке не только отличить фейк и не фейк, но и найти реальные ориентиры для принятия решений. «Сделано в России» — маяк и ориентир для людей, готовых работать, созидать и считающих необходимым делать это именно в России», — заявил исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер.

Председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева убеждена, что российские креативные индустрии обладают колоссальным потенциалом, которому еще предстоит раскрыться в полной мере.

«В связи с чем реализация программ импортозамещения в этой области — хорошая возможность для многих представителей творческих профессий проявить себя и представить свои проекты. Проект «Сделано в России» — важная инициатива, которая окажет содействие и поддержку креативным индустриям в определении актуальных путей развития и рынков сбыта», — сказала Слащева.

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