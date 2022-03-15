Туризм

В России стартует программа детского туристического кешбэка

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В России со 2 мая запустят программу детского туристического кешбэка. Жители страны смогут вернуть часть средств, затраченных на путевки в детские лагеря. Об этом заявил в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

«По поручению главы государства правительство продлевает программу возврата половины стоимости путевки для ребенка, которую впервые применили в прошлом году», — сказал председатель Кабмина.

Программа 2022 года будет аналогична прошлогодней. С каждой путевки в детский лагерь можно вернуть 50% стоимости (но не больше 20 000 рублей)".

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