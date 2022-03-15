В России стартует программа детского туристического кешбэка
В России со 2 мая запустят программу детского туристического кешбэка. Жители страны смогут вернуть часть средств, затраченных на путевки в детские лагеря. Об этом заявил в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.
«По поручению главы государства правительство продлевает программу возврата половины стоимости путевки для ребенка, которую впервые применили в прошлом году», — сказал председатель Кабмина.
Программа 2022 года будет аналогична прошлогодней. С каждой путевки в детский лагерь можно вернуть 50% стоимости (но не больше 20 000 рублей)".