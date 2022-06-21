Субсидии

В России усовершенствован порядок субсидирования предприятий народных художественных промыслов

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Правительство России усовершенствовало порядок субсидирования предприятий народных художественных промыслов, сообщила пресс-служба министерства культуры Ингушетии.

Предприятия народных художественных промыслов смогут авансом получать субсидии на поддержку производства и реализацию продукции. Речь идёт о возмещении затрат производителей художественной продукции на оплату энергоресурсов и страховых взносов. Теперь они смогут получать такую компенсацию авансом, не дожидаясь конца месяца.

Решение будет действовать до конца 2022 года. Оно позволит увеличить оборотные средства организаций, работающих в отрасли, повысить их финансовую устойчивость.

Напомним, механизм субсидирования предприятий отрасли народных художественных промыслов был запущен в 2020 году. Средства господдержки позволяют производителям компенсировать часть расходов на модернизацию производства, закупку материалов и сырья, продвижение продукции на рынок, оплату энергоресурсов и страховых взносов. На эти цели в 2022 году выделено 600 млн рублей. Администратором меры поддержки выступает Минпромторг.

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