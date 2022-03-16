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В России увеличат МРОТ, величину прожиточного минимума, зарплаты бюджетников

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Российские власти в ближайшее время увеличат минимальный размер оплаты труда, величину прожиточного минимума, зарплаты бюджетников, а также все социальные выплаты. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по социально-экономической поддержке субъектов России.

«Понимаю, что серьезно бьет по доходам людей рост цен. Поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии. Повысим минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и величину прожиточного минимума, а также увеличим зарплаты в бюджетной сфере», — цитирует главу государства ТАСС.

Путин поручил правительству в сжатые сроки проанализировать эффективность мер поддержки людей, потерявших работу. Как отметил Президент России, очевидно, что такие меры надо расширять, в том числе за счет механизма социального контракта.

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