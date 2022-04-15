В России внепланово проиндексируют пенсии, МРОТ и другие социальные выплаты

«Президентом уже принято решение провести внеплановую индексацию прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда, пенсий, других социальных платежей. Сейчас коллеги из правительства как раз подготавливают конкретные параметры такого повышения. Я думаю, в ближайшее время это будет объявлено, такая индексация произойдет», — сказал Орешкин.

Он напомнил, что недавно министерство финансов опубликовало данные за первый квартал текущего года, у нас России профицит бюджета.

«Это означает, что с финансами у нас в стране все в порядке. Именно поэтому те же социальные расходы не только не пострадают, они будут сейчас увеличиваться», — подчеркнул Орешкин.

Помощник Президента России также заметил, что в стране нет масштабного дефицита, в магазинах продукция есть.

«Да, понятно, что рост инфляции бьет по доходам и покупательной способности населения. Но социальные выплаты будут увеличиваться, тем самым поддерживая потребительскую способность наименее обеспеченных слоев населения. Поэтому главный ответ на цены — это увеличение предложения. Поэтому нужно расшивать проблемные места с точки зрения предложения товаров на внутреннем рынке — международная логистика, внутреннее производство. С какими-то отраслями надо работать индивидуально», — сказал он.

Напомним, 16 марта Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в условиях санкций.