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В России введен временный порядок операций с наличной валютой

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Банк России с 9 марта по 9 сентября текущего года устанавливает следующий порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан, сообщается на сайте ЦБ.

Все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до 10 тыс. долларов США в наличной валюте, а остальные средства — в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

В российских банках около 90% валютных счетов не превышают сумму в 10 тыс. долларов США, то есть 90 процентов держателей валютных вкладов или счетов смогут полностью получить свои средства в наличной валюте.

В период действия этого временного порядка валюта будет выдаваться в долларах США вне зависимости от валюты счета. Конвертация других валют в доллар будет происходить по рыночному курсу на день выдачи.

Получить валюту можно будет в кассе банка.

Граждане могут продолжать хранить средства на валютных вкладах или счетах. Все средства сохранены и учтены в валюте, в которой был открыт счет или вклад.

Условия по вкладу или счету не меняются. Проценты по вкладам будут начисляться как обычно, в той валюте, в которой вклад был открыт.

Граждане смогут открывать и новые валютные счета, вклады, но снять с них средства, пока действует временный порядок операций с наличной валютой, можно будет в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

Банки не будут в течение срока действия временного порядка продавать наличную валюту гражданам. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме.

Получить средства со своих валютных вкладов или счетов могут клиенты всех банков без исключения. Банкам может требоваться несколько дней, для того чтобы привезти необходимую сумму в наличной валюте в конкретное отделение.

Рыночный курс на день выдачи определяется на основании данных о средневзвешенном курсе соответствующих валют, рассчитанном по сделкам, заключенным на организованных торгах в день, предшествующий дню выдачи.

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