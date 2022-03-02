В России запустили портал для борьбы с фейковыми новостями

«Пользователи интернета часто не могут разобраться, где фейки, а где достоверная информация, в связи с этим, чтобы упростить населению доступ к жизнедеятельности страны, была запущена, система «Объясняем РФ». Теперь жители нашей страны смогут получать информацию «из первых уст». Электронный ресурс представляет собой систему, где можно прочитать новости о социально-экономической ситуации в России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что портал создан АНО «Национальные приоритеты» при поддержке АНО «Диалог».

Официальный сайт: объясняем.рф.

Ссылка для вступления в официальный телеграм-канал.

Канал в Viber.

Ссылка на официальный канал «Объясняем.рф» в «Одноклассниках».