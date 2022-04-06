В Русском театре Ингушетии прошла презентация новой постановки по пьесе Тунджера Джюдженоглу «Лавина»

Пьеса «Лавина» была написана в 2001 году и с тех пор ставилась в сорока странах.

«В каждом развивающемся, ищущем театре должна быть своя экспериментальная творческая лаборатория. Спектакль «не для всех». Сюжет сложный, философский, основанный на реальных событиях. Сценическое решение актуальное, креативное, адаптированное», — рассказал заслуженный деятель искусств Ингушетии Микаэл Базоркин.

По его словам, техническая сдача спектакля запланирована на вторую декаду мая.