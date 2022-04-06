В Русском театре Ингушетии прошла презентация новой постановки по пьесе Тунджера Джюдженоглу «Лавина»

0

В Русском музыкально-драматическом театре Ингушетии прошла презентация новой постановки по пьесе турецкого драматурга Тунджера Джюдженоглу «Лавина», сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

Пьеса «Лавина» была написана в 2001 году и с тех пор ставилась в сорока странах.

«В каждом развивающемся, ищущем театре должна быть своя экспериментальная творческая лаборатория. Спектакль «не для всех». Сюжет сложный, философский, основанный на реальных событиях. Сценическое решение актуальное, креативное, адаптированное», — рассказал заслуженный деятель искусств Ингушетии Микаэл Базоркин.

По его словам, техническая сдача спектакля запланирована на вторую декаду мая.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Миннац Ингушетии провёл профилактическое мероприятие со студентами республиканского госуниверситета
В музее ИЗО Ингушетии прошло мероприятие «Противодействие терроризму»
В Ингушетии стартовали онлайн-акции в честь Великой Победы
Вице-премьер Новак возглавил совет директоров «Кавказ. РФ»
В Магасе прошли тактические учения по тушению больших зданий
Covid-19 за сутки выявлен у 29 жителей Ингушетии
В Ингушетии 1 апреля, как и по всей России, стартовал весенний призыв
Самбисты из сельского поселения Троицкого успешно выступили на первенстве Ингушетии
Владимир Путин поздравил с 90-летним юбилеем труженицу тыла ВОВ из Ингушетии
Ингушские борцы вольного стиля успешно выступили на всероссийском турнире в столице Карачаево-Черкесии
На ряде улиц Малгобека отключат газ из-за ремонтных работ

Главное

Яндекс.Метрика

 