Оружие

В ряде регионов, в том числе — Ингушетии, выявили подпольных оружейников

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ФСБ России совместно с МВД и национальной гвардией провели масштабные обыски у подпольных оружейников в 33 регионах страны, в том числе — Ингушетии, сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей федеральной службы безопасности.

«Пресечена преступная деятельность 92 граждан в 33 субъектах страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», — сообщили в ЦОС.

Из незаконного оборота изъято 560 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: 21 пулемет, 55 пистолетов-пулеметов, 230 пистолетов и револьверов, 224 винтовки и карабина, а также свыше 50 кг взрывчатых веществ, 279 детонаторов, 67 ручных гранат, 30 артиллерийских боеприпасов различного калибра, более 38 000 патронов, 100 приборов для бесшумной стрельбы, основные части и комплектующие огнестрельного оружия. Прекращена деятельность 38 подпольных мастерских.

Оперативные мероприятия и следственные действия прошли по адресам нелегальных оружейников в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Бурятии, Дагестане, Ингушетии, Крыму, Северной Осетии, Хакасии, в Алтайском, Забайкальском, Краснодарском, Красноярском, Приморском и Хабаровском краях, Архангельской, Астраханской, Владимирской, Иркутской, Кемеровской, Кировской, Курганской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Саратовской, Самарской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Тульской, Тюменской и Челябинской областях.

«Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом средств поражения, продолжается», — отметили в ЦОС.

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