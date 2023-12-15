Строительство

В селе Алхасты Ингушетии построили мини-футбольное поле

0

В сельском поселении Алхасты Сунженского района появилось первое в населенном пункте мини-футбольное поле.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального правительства, спортивный объект возводился в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Строительство стартовало в мае текущего года.

Ранее наше издание информировало о том, что в селе начато строительство открытого спорткомплекса, оснащенного площадками для занятий волейболом, баскетболом, а также воркаутом.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Житель Ингушетии ответит в суде за ДТП с гибелью человека
В Ингушетии прошел республиканский семинар-практикум по вокалу
Ингушские врачи следят за состоянием здоровья палестинских детей
Юнармейцы Ингушетии отправили новогодние посылки и открытки бойцам СВО
УПЧ в Ингушетии восстановил права участника СВО
В селе Нестеровское Ингушетии со школьниками провели мероприятие антиэкстремистского характера
В Ингушетии водитель грузовика свалил строительный мусор в водоохранной зоне
Ингушские школьники приняли участие в акции «Юнармеец — братьям нашим меньшим»
Студенты одного из колледжей Ингушетии посетили реабилитационный центр для наркозависимых «Иман»
НБ Ингушетии приглашает на мастер-класс по фотографии
В Ингушетии провели очередной профтур для студентов на одно из предприятий республики

Главное

Яндекс.Метрика

 