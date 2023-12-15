В селе Алхасты Ингушетии построили мини-футбольное поле

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального правительства, спортивный объект возводился в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Строительство стартовало в мае текущего года.

Ранее наше издание информировало о том, что в селе начато строительство открытого спорткомплекса, оснащенного площадками для занятий волейболом, баскетболом, а также воркаутом.