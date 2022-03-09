В селе Алхасты Ингушетии провели работу по укладке дороги песчано-гравийной смесью

Накануне к представителям сельских властей обратились жители улицы Гарданова с просьбой улучшить дорожную инфраструктуру.

Отмечается, что администрацией сельского поселения Алхасты была проведена работа по выравниванию и укладке дорожного полотна песчано-гравийной смесью общей протяжённостью около 500 метров.