В селе Алхасты Ингушетии провели работу по укладке дороги песчано-гравийной смесью
В сельском поселении Алхасты провели работу по укладке дорожного полотна песчано-гравийной смесью, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Сунженского района.
Накануне к представителям сельских властей обратились жители улицы Гарданова с просьбой улучшить дорожную инфраструктуру.
Отмечается, что администрацией сельского поселения Алхасты была проведена работа по выравниванию и укладке дорожного полотна песчано-гравийной смесью общей протяжённостью около 500 метров.