Благоустройство

В селе Берд-Юрт Ингушетии завершилось благоустройство улицы Аллейная

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В сельском поселении Берд-Юрт Сунженского района завершились работы по благоустройству улицы Аллейная в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе районной администрации, данная территория была выбрана в прошлом году жителями в ходе общественного онлайн-голосования.

Теперь, благодаря программе, в селе появилась своя небольшая аллея. Здесь установлены беседки со скамейками и урнами, уложена брусчатка, по всему переулку проведено уличное освещение.

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