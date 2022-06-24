В селе Берд-Юрт Ингушетии завершилось благоустройство улицы Аллейная
В сельском поселении Берд-Юрт Сунженского района завершились работы по благоустройству улицы Аллейная в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе районной администрации, данная территория была выбрана в прошлом году жителями в ходе общественного онлайн-голосования.
Теперь, благодаря программе, в селе появилась своя небольшая аллея. Здесь установлены беседки со скамейками и урнами, уложена брусчатка, по всему переулку проведено уличное освещение.