В селе Берд-Юрт Ингушетии завершилось благоустройство улицы Аллейная

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе районной администрации, данная территория была выбрана в прошлом году жителями в ходе общественного онлайн-голосования.

Теперь, благодаря программе, в селе появилась своя небольшая аллея. Здесь установлены беседки со скамейками и урнами, уложена брусчатка, по всему переулку проведено уличное освещение.