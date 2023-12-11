В селе Чемульга Ингушетии заменили лампы уличного освещения

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района республики, новые диодные лампы отличаются от прежних осветительных приборов прежде всего алюминиевым корпусом с системой охлаждения. Такая особенность позволяет поддерживать оптимальную температуру и продлевает срок службы лампы.

Отмечается, что новые лампы не только способны обеспечить яркое освещение на всей улице Центральной, но и отличаются повышенной энергоэффективностью.

«Световое обеспечение чрезвычайно важно для комфорта и безопасности жителей. Благодаря замене уличных ламп на диодные люди смогут наслаждаться ярким и качественным освещением на протяжении всего времени сумерек, что улучшит безопасность и общую атмосферу в поселении», — подчеркнул представитель местных властей.